Rohan Dennis verliest de leiderstrui in de Tour Down Under: "Fietswissel op slecht moment"

Rohan Dennis heeft in de Tour Down Under zijn leiderstrui moeten afstaan. Hij moest lossen op de laatste klim van de dag.

In rit 2 van de Tour Down Under sloeg Rohan Dennis nog een dubbelslag door de rit te winnen en de leiding over te nemen. Maar in de volgende rit kende de renner van Jumbo-Visma minder geluk. Dennis moest lossen op de laatste klim van de dag en verloor zo zijn leiderstrui.

"Mijn derailleur werkte niet meer", vertelde Dennis aan VeloNews. "Dat was op de slechtst denkbaren plaats. Net voor de voorlaatste klim van de dag moest ik daardoor van fiets wisselen."

Dennis sloot wel nog aan, maar op de laatste klim was het gedaan: "Ik kwam op het steile gedeelte aansluiten en dat was het moment dat ze vol in de aanval trokken. Dat werd te veel voor mij en ik ben daar nooit echt van hersteld. Ik had niets meer over, maar ook zonder die pech had ik niet meegeweest met het koptrio. Ze waren te snel."