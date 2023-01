Sven Nys over zijn zoon Thibau (20): "Ik zie hem dingen doen die ik niet kon op die leeftijd"

Sven Nys is onder de indruk van wat zijn zoon al allemaal doet.

Sven Nys was een topper in het veld, maar op de weg blonk hij niet zo uit. Zijn zoon Thibau doet beide en is nog maar 20 jaar. Vader Sven is dan ook onder de indruk over zijn zoon.

"Ik zie hem dingen doen die ik niet kon op die leeftijd. Hij heeft bijvoorbeeld kwaliteiten op de weg die ik niet had. Bij mij was het meer werken en karakter tonen, hij is explosiever", zegt Nys bij Sporza.

"Het valt me op dat hij in de zware cross goed tot zijn recht komt. Ik zie hem elk jaar nog progressie maken", zegt Nys nog. Thibau Nys werd onlangs nog derde op het BK veldrijden bij de profs, zijn vader Sven deed dat maar voor het eerst een paar jaar later.

Nys gaat straks aan de slag als wegrenner bij het Amerikaanse Trek-Segafredo. "Als wegrenner komt hij nu in een groot bad terecht bij Trek-Segafredo, waar hij de Ronde van Romandië zal rijden en wedstrijden als Nokere Koerse. Sowieso denk ik dat we het beste van Thibau in de cross nog niet gezien hebben. En daar heeft corona voor deze generatie geen goed aan gedaan", zegt Nys nog.