Ardennenklassiekers maken deelnemende teams bekend: WT-ploegen nog door andere Belgische formaties vervoegd

De Ardennenklassiekers leverden vorig jaar twee Belgische overwinningen op. Welke teams in 2023 een gooi doen naar de zege in de Ardennen, is nu ook bekend.

De organisatoren van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, in 2022 gewonnen door respectievelijk Dylan Teuns en Remco Evenepoel, hebben de ploegen bekendgemaakt die aan de start zullen verschijnen in de edities van 2023.

De 18 WorldTour-ploegen staan uiteraard aan de start, met daarbij ook Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty. Bij beide klassiekers komt daar als rechtstreeks geplaatst ProTeam ook Lotto-Dstny bij.

In zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik hebben de organisatoren dan ook nog een wildcard over voor Bingoal WB. Hetzelfde geldt voor het Noorse Uno-X en het Spaanse Kern Pharma. In de Waalse Pijl gaat dan nog een wildcard naar Burgos-BH. In Luik-Bastenaken-Luik is die voor Team Flanders-Baloise, het vroegere Sport Vlaanderen-Baloise.