Lukt het dit jaar in de Ronde of Roubaix voor Wout van Aert? "We verwachten eerste plaatsen"

Lukt het Wout van Aert dit jaar eens?

Wout van Aert won met Milaan-Sanremo al een monument, maar die twee monumenten in april, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dat blijven toch de hoofddoelen van Wout van Aert.

In de Ronde van Vlaanderen kon Van Aert in 2022 niet startten door covid, in Parijs-Roubaix werd hij toen tweede. In 2020 werd Van Aert ook al eens tweede in de Ronde, nadat hij de sprint verloor van Mathieu van der Poel.

Lukt het Van Aert wel dit jaar? "Als je hem ziet rondvliegen deze winter en als je ziet hoe hij zijn trainingen opbouwt, dan verwachten we eerste plaatsen. Niet meer in Harelbeke of Wevelgem, wel in de Ronde of Roubaix verwachten we de oppergaai", zegt Dirk De Wolf bij Sporza.

Van Aert domineerde in het veld nog eens, met heel wat overwinningen. "Ik vind overigens dat Wout deze winter versterkt is. We vroegen ons af of dat nog kon. Ja dus", besluit De Wolf.