Asgreen reageert op uitspraken van Lefevere: "Ik denk niet dat hij teleurgesteld is in mij"

Kasper Asgreen staat donderdag voor het eerst weer aan de start in een koers sinds zijn opgave in de Tour.

Donderdag in de Trofeo Port D’Alcudia rijdt Kasper Asgreen voor het eerst sinds half juli nog eens aan de start van een koers. Asgreen was in de Ronde van Zwitserland gevallen en wou absoluut startten in de Tour doordat die in Denemarken begon.

Patrick Lefevere greep na rit 8 in en nam Asgreen uit koers. Bij feltet.dk reageert Asgreen op de uitspraken van zijn baas. "Ik weet het niet, ik heb niet het gevoel dat hij me bekritiseert. Als ik een wielerteam had en een van mijn toprenners zou de rest van het seizoen niet kunnen koersen, zou ik ook teleurgesteld zijn. Dat is heel logisch. Maar ik denk niet dat hij teleurgesteld is in mij. Volgens mij heeft hij dat ook heel netjes gezegd. Hij is teleurgesteld in de omstandigheden", zegt de Deen.

Lefevere liet ook vallen dat hij de mogelijkheid had om na 3 maanden het loon van Asgreen te halveren en na 6 maanden zelfs niets meer te betalen, maar deed dat niet. "Hij en de rest van het team hebben me altijd gesteund, dus hij heeft ook nooit gezegd dat hij wou inkorten op mijn salaris. Ik heb er zelf ook alles aan gedaan om zo snel mogelijk terug te keren. Het is niet zo dat ik alleen maar thuis op de bank heb gelegen en niks heb gedaan", zegt de Asgreen nog.