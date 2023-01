'Brussel wil het WK in 2030 organiseren'

Brussel wil zich kandidaat stellen om het WK in 2030 te organiseren. De budgettaire onderhandelingen zouden in een afrondende fase zitten.

In 2021 was er het succesvolle WK in Leuven. Brussel zag dat ook en wil volgens Het Laatste Nieuws ook het WK organiseren. De stad mikt op 2030, voor de 200e verjaardag van België en Brussel als hoofdstad.

Momenteel zouden er nog gesprekken over de budgetten aan de gang zijn. De stad Brussel, het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de federale overheid zouden in een afrondende fase zitten. Zodra de onderhandelingen erop zitten, zullen ze zich officieel kandidaat stellen.

Er zou ook al gesproken zijn met Golazo over de organisatie en er zouden ook al plannen over het parcours gemaakt zijn. Een uitstap naar het Pajottenland behoort tot de mogelijkheden.

Dit jaar gaat het WK in Glasgow door. In 2024 trekt het peloton naar Zürich en in 2025 naar Kigali. Daarna volgen nog Montréal (2026) en de Haute-Savoie (2027).