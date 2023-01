Alexey Lutsenko bergt zijn droom nog niet op: "Die koers winnen is specialer dan welke koers dan ook"

Alexey Lutsenko zat er op het WK in Wollongong dichtbij, maar uiteindelijk moest hij toch lossen. Zo moet hij nog wat langer op de zege in zijn droomkoers wachten.

Remco Evenepoel loste Alexey Lutsenko en daarna stoomde de Belg door naar de wereldtitel. Zo bleef de Kazach met lege handen achter, want hij had ook achteraf ook geen eremetaal.

Lutsenko zou heel graag wereldkampioen worden en wil zo de allereerste Aziatische wereldkampioen worden. "Voor mij is het WK winnen specialer dan welke koers ook", vertelde hij aan VeloNews. "Het is een speciale trui en met speciale emoties. Zelfs als je de trui een jaar later verliest, dan mag je voor de rest van je carrière nog steeds met regenboogbandjes rijden."

De volgende kans voor Lutsenko is begin augustus in Glasgow. Daarvoor zal hij wellicht de Tour de France rijden. "Dat staat nog niet vast. Het hangt ook af van de plannen van de ploeg. En als ik ga, zal dat voor etappezeges zijn. Wellicht gaat Mark Cavendish voor de sprintetappes ook mee naar de Tour en dan is een klassement moeilijk te combineren."