Gent-Wevelgem deelt zijn wildcards uit: na enkele zekerheden zijn dit de gelukkigen

Lotto Dstny, TotalEnergies en Israël-Premier Tech waren al zeker van Gent-Wevelgem. Na hun prestaties in 2022 waren ze al zeker van deelname aan alle eendagswedstrijden binnen de WorldTour voor 2023.

Daar kwamen nog eens 2 Belgische ploegen bij. Bingoal-WB en Flanders-Baloise kregen ook een wildcard. Daarnaast mogen ook Human Powered Health en UnoX aan de start staan.

Ook bij de vrouwen werden de wildcards uitgedeeld. AG Insurance - Soudal Quick-Step, Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini, Duolar - Chevalmeire en Lotto Dstny Ladies zijn de extra Belgische ploegen. Eerder was Fenix-Deceuninck als WorldTour-ploeg al zeker van deelnam.

De andere wildcards zijn nog voor Cofidis, Parkhotel Valkenburg en Zaaf. Ceratizit WNT en Lifeplus Wahoo hadden al een automatische wildcard gekregen.

