'Opvallende wijziging voor Milaan-San Remo'

Milaan-San Remo heeft een opvallende wijziging ondergaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De startplaats van Milaan-San Remo is uiteraard altijd al in Milaan geweest. Al jaren vertrekt het peloton aan de Piazza del Duomo. Vanaf dan gaat het zuidwaarts richting de Ligurische kust.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Milaan dit jaar de startplaats niet zijn. Die zou in het stadje Abbiategrasso zijn, een stadje van zo'n 50 000 inwoners op zo'n 25 km ten westen van Milaan.

Wat de precieze reden van die wijziging is, is niet bekend. De organisatie zou dat de komende dagen bekendmaken. Ook is het niet duidelijk of de andere startplaats een impact op de afstand (300 km) zal hebben. Op 18 maart wordt Milaan-San Remo dit jaar gereden.