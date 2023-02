Eli Iserbyt pakt voor tweede keer op rij brons op het WK: "Toch mijn medaille op een kampioenschap te pakken dit seizoen"

Opnieuw brons voor Eli Iserbyt op het WK.

Vorig jaar in Fayetteville klopte Lars van der Haar Eli Iserbyt nog voor het zilver, dit jaar was het andersom, maar dan wel voor het brons. Al was Iserbyt wel niet zo goed weg, hij reed in het begin rond plek 10. "Omdat iedereen van bij het begin heel snel reed", zei Iserbyt bij Sporza.

Iserbyt kwam stilaan toch weer in de wedstrijd en ging samen met Lars van der Haar over Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers, die in het begin van de wedstrijd een kloof hadden geslagen op de rest van de achtervolgers. Samen met Van der Haar streed Iserbyt voor de laatste medaille.

Balken maken voor Iserbyt wel het verschil

"Ik had het geluk dat Lars moest blijven rijden, anders zouden Michael en Gerben terugkeren." In tegenstelling tot Van der Poel maakte Iserbyt wel het verschil op de balken. "Ik vond het wat raar dat Lars in de slotronde geen demarrage heeft geplaatst, want hij wist dat ik zou versnellen op de balken. Ik pakte bij de laatste balken meteen 2 seconden en dat was genoeg voor brons."

Op het BK eindigde Iserbyt nog naast het podium op de vierde plek, op het EK in Namen moest hij opgeven. "Ik heb nu toch mijn medaille op een kampioenschap te pakken dit seizoen. Dit had ik nodig. Deze medaille pakken ze me niet meer af", besloot Iserbyt.