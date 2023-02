4 Belgen aan de start van de 1e UAE Tour bij de vrouwen verwacht

Donderdag gaat de aller eerste UAE Tour voor vrouwen van start. Ook worden er enkele Belgen aan de start verwacht.

In totaal zullen 20 ploegen aan de 1e UAE Tour voor vrouwen deelnemen. Onder meer Fenix-Deceuninck zal aan de start staan. In principe zullen 3 Belgen voor dat team de UAE Tour rijden. Dat zijn Belgisch kampioene Kim De Baat, Marthe Truyen en Julie Van de Velde.

Ook Liv Racing TeqFind zal aan de start staan. De Nederlandse ploeg neemt in principe Valerie Demey mee.

Zo zullen er in totaal 4 Belgen aan de start van de UAE Tour voor vrouwen staan. In totaal staan er 4 ritten op het programma. Zaterdag is de koninginnerit en zondag de laatste etappe.