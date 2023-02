Eli Iserbyt na incident met Laurens Sweeck in Maldegem: "Het is gebeurd en dat is jammer"

Opnieuw een hommeles in de cross in Maldegem.

Doordat de cross niet op tv werd uitgezonden was het even onduidelijk wat er met Eli Iserbyt was gebeurd in Maldegem in de laatste ronde, maar na de cross kwam hij zelf met een uitleg. "We verdedigden gewoon onze lijn op een manier die de cross zo mooi maakt, maar je kan er ook net ietsje over gaan", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Iserbyt zegt dat hij in de hekken werd gereden door Sweeck net voor de materiaalpost. "Het is spijtig dat dit gebeurde." Iserbyt ging verhaal halen bij de jury, maar zij hadden niets gezien en daarmee was het verhaal ook klaar voor Iserbyt.

"Ik wil geen statement maken of zo want dan lijkt het nog of ik calimero wil spelen. Het is gebeurd en dat is jammer. Ik hou er gelukkig geen blessure aan over, maar ik neem het mee en daarmee is de kous af", besluit Iserbyt, die vijfde werd in Maldegem.