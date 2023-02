Cian Uijtdebroeks jaagt in Oman zijn 1e profzege na

Cian Uijtdebroeks is momenteel in Oman. Daar reed hij eerst de Muscat Classic. Ook zal hij er de Ronde van Oman rijden.

In de Muscat Classic eindigde Cian Uijtdebroeks 28e. Een verre ereplaats, maar eerder had hij al geprobeerd om de wedstrijd te winnen. Tot 3 keer toe probeerde hij op de laatste strook bergop weg te rijden, maar de tegenwind was de boosdoener. Dat vertelde Uijtdebroeks aan Het Nieuwsblad. Ook reed de jonge Belg in de slotkilometer nog eens lek.

Uijtdebroeks blijft in Oman. In de Muscat Classic had hij een vrije rol en ook in de Ronde van Oman zal dat het geval zijn. In die rittenkoers probeert hij voor een goed klassement te gaan. Al gaat hij niet panikeren als dat niet lukt. Op de 2e dag pakt hij dan meer minuten. Zo kan hij op de slotdag op Green Mountain een gooi naar de ritzege doen. Uijtdebroeks benadrukte wel dat hij het klassement in het achterhoofd houdt.