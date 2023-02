Lars van der Haar pakt in Middelkerke de Superprestige zonder een manche te winnen: "Ik baal dat ik hier niet kon winnen"

Lars van der Haar is de eindwinnaar in de Superprestige. Dat deed hij zonder een manche te winnen en daar was hij na de cross in Middelkerke ontgoocheld over.

Lars van der Haar pakte de eindzege in de Superprestige. "Daarmee begon ik ook", vertelde hij in het flashinterview. "Ik wou meteen het verschil maken, zodat er al meteen verschillende renners achterop zouden liggen. Wel vond ik het spijtig dat Eli Iserbyt niet wou meekoersen." De cross in Middelkerke werd door een val van de Nederlander beslist: "Heel zuur. Ik wou daar gewoon goed doorkomen en daarna was het vet een beetje van de soep." De Superprestige pakte van der Haar zonder zege: "Ik rij mijn beste seizoen ooit. Ik baal dat ik niet kon winnen en vond dat ik op het einde de beste was, maar ik reed voor het klassement."