Lotte Kopecky viel tijdens de winter enkele kilo's af: "Best veel, maar de wattages blijven gelijk"

Lotte Kopecky is de afgelopen winter enkele kilo's afgevallen. 3,5 kg om precies te zijn.

Om die 3,5 kg kwijt te spelen, moest Lotte Kopecky niet in extremen vallen. Het wordt als een marginal gain gezien, een iets kleins waarmee je het verschil hoopt te maken.

"Ik heb op korte inspanningen gewerkt", vertelde Kopecky aan Het Laatste Nieuws. "Dat is nodig voor de voorjaarsklassiekers. Mijn lager gewicht moet ervoor zorgen dat ik de klimmetjes vlotter verteer. 3,5 kg is best veel, maar de wattages blijven dezelfde. Of ze zijn zelfs nog beter."

Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet het graag gebeuren. Hij is ervan overtuigd dat Kopecky ook in 2023 gaat scoren: "Ze wil zich voor het klassieke voorjaar op punt stellen", aldus de bondscoach.