Michel Wuyts ziet in Filippo Ganna de ideale bondgenoot voor Remco Evenepoel in de eerste week van de Giro

De Italiaan heeft zij zinnen gezet op de openingstijdrit van de Giro.

Filippo Ganna en Remco Evenepoel koersten in de Ronde van San Juan al tegen elkaar. Het was Ganna die het gat met de ontsnapte Evenepoel dichtte en even later ook tweede werd in de bergrit.

De Italiaan is op dit moment op het EK baanwielrennen, maar in de Giro zal Evenepoel Ganna opnieuw tegen komen. In de openingstijdrit gaan zowel Evenepoel als Ganna voor het roze.

"Laten we niet te gulzig zijn. Een roze Ganna kan een week lang Evenepoels bondgenoot zijn. Wie slim is, zou Ganna zijn pretje wel gunnen", zegt Michel Wuyts bij HLN.