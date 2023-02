Klassement X²O Trofee: Iserbyt en Van Empel op weg naar de eindzege, nog spanning bij de vrouwen voor podium

Nog één manche op het programma in de X²O Trofee.

In de X²O Trofee staat komende zondag nog één manche op het programma, in Brussel. Het klassement ligt al grotendeels vast, ook de eindwinnaars lijken nu al vast te liggen.

Eli Iserbyt verloor in Lille zo'n 20 seconden op Lars van der Haar, maar nog steeds heeft hij een voorsprong van zo'n twee minuten op de Nederlander. In de rest van het klassement kan nog wat geschoven worden met de plaatsjes, maar voor de eindzege doen ze niet meer mee. Michael Vanthourenhout moet nog rekening houden met Pim Ronhaar voor de derde plaats.

Bij de vrouwen startte Fem van Empel toch in Lille en dat doet ze ook in Brussel. Ze breidde haar voorsprong op de rest nog wat uit en ook zij heeft een geruststellende voorsprong. Voor plek twee en drie wordt het wel nog spannend, want Alvarado maakte in Lille al 50 seconden goed op Brand en komt zo tot op 17 seconden van Brand. En in Brussel won Alvarado al drie keer. Daar wordt het nog spannend.

Stand X²O Trofee

Eli Iserbyt in 7:13:40 Lars van der Haar +1:59 Michael Vanthourenhout +9:23 Pim Ronhaar +10:32 Jens Adams +11:58

Stand Soudal Ladies Trophy