Lotto-Dstny kan niet anders: "Hij hoeft zelfs geen 100 procent te zijn"

Het feit dat Arnaud De Lie straks ook de Omloop Het Nieuwsblad zal rijden is toch een kleine verrassing te noemen.+

Een opvallende keuze van Lotto-Dstny om De Lie ook de Omloop te laten rijden, al komt die ook niet helemaal als een verrassing.

“Bij Lotto-Dstny hebben ze geen betere troef achter de hand. Renners als Campenaerts en Vermeersch mogen of moeten zeker meeglippen in ontsnappingen. Als De Lie dan achter hen standhoudt, kunnen ze zelfs nog pokeren en de benen stilhouden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al mag je ook niet alles van hem verwachten. “Ik zou hem niet tot de nieuwe topfavoriet bombarderen, maar je moet hem wel bij de favorieten rekenen gezien zijn bloedvorm. Hij hoeft zelfs geen 100 procent te zijn. Overleven en dan kan hij het in de sprint afwerken.”