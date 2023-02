Ook Lotto-youngster Van Gils toont zich volop in Ronde van Oman: "Strade Bianche eerste grote doel van mijn voorjaar"

Het was aan de Belgische youngsters in Oman, met naast Vansevenant ook Lotto-renner Van Gils die zich volop toonde in deze rittenkoers. Van Gils werd vijfde in de slotrit en zesde in de eindstand.

"Eerlijk gezegd had ik er wat schrik voor want lange en steile beklimmingen liggen me doorgaans iets minder", aldus Van Gils over de slotrit. "Om uiteindelijk vijfde te finishen, stemt me dan ook tevreden. Voor vier toptienplaatsen in de Tour of Oman en een zesde in de eindstand had ik vooraf getekend."

PROGRESSIE IN HET KLIMMEN

Dat is inderdaad een mooie eindbalans. "Het is jammer dat die ene uitschieter ontbreekt – met een tweede plaats kwam ik heel dicht – maar deze consistente prestaties tonen aan dat de conditie goed zit." Het Midden-Oosten ligt hem blijkbaar wel: vorig jaar won Van Gils al de Saudi Tour. "Wat ik hier heb getoond, schat ik misschien nog hoger in dan de eindwinst in Saudi. Ik voel dat ik progressie heb gemaakt in het langere klimwerk."

Hopelijk is de toon hiermee gezet voor een sterk voorjaar. "Ik wil deze lijn uiteraard doortrekken, te beginnen met de twee Franse eendagskoersen Faun-Ardèche en Drôme Classic. Daarna volgt het eerste grote doel van mijn voorjaar: de Strade Bianche, een koers waar ik echt naar uitkijk."