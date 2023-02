Jordi Meeus strandt sprintend op plaats 3: "In de laatste bocht verloren we het momentum"

Jordi Meeus is opnieuw op een ereplaats geëindigd. Deze keer was een vluchter de boosdoener.

In de finale reden 6 renners, waaronder leider Magnus Cort, weg. Het peloton had zijn handen vol om de kopgroep terug te pakken. "Het was in de finale een gekke en snelle koers. We reden heel de tijd sneller dan 60 km per uur, maar het gat werd niet kleiner", vertelde Jordi Meeus na afloop.

"3 ploegen reden er vol achter en uiteindelijk konden we de kloof nog dichten", ging Meeus verder. "Marco Haller zette me aan de laatste bocht goed af, maar daarna verloren we het momentum omdat we in die bocht de vluchters hadden gegrepen. Zo moest ik opnieuw versnellen en ik haalde het niet meer."

Meeus stond al 5 keer op het podium, maar nog nooit op het hoogste schavotje: "Het is frustrerend om er altijd wel te zijn, maar nooit tot die overwinning te komen."