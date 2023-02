Merkwaardige statistiek: EF Education-EasyPost heeft nu al meer zeges dan in heel 2022 samen

De Amerikaanse ploeg gaat als eerste in de dubbele cijfers in 2023.

Intermarché-Circus-Wanty en UAE Team Emirates zijn met respectievelijk zes en zeven zeges sterk aan 2023 begonnen. Maar het Amerikaanse EF Eduaction-EasyPost is de verrassende koploper op het vlak van zeges.

Verrassend is dat zeker te noemen, want vorig jaar vocht de ploeg nog tegen de degradatie en won het slechts negen keer. De eerste zege pakte de ploeg zelfs maar op 22 februari, in de derde rit van de UAE Tour met Stefan Bissegger.

Dit jaar pakte de ploeg zijn eerste zege al op 17 januari en staat de teller al op tien. Nu al meer zeges dan in heel 2022 samen dus. Daar zaten wel vier nationale titels bij met Chaves (weg Colombia), Carapaz (weg Ecuador), De Bod (tijdrit Zuid-Afrika) en Caicedo (tijdrit Ecuador).

De teller zal wellicht ook niet op tien blijven staan. Met Magnus Cort (twee ritten in de Algarve) en Neilson Powless (Marseillaise en Bessèges) heeft het twee renners in topvorm. En dan moet kopman Carapaz eigenlijk nog aan zijn seizoen beginnen.