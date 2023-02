🎥 Tom Pidcock waant zich even veldrijder met tijdritfiets en valt als bij wonder niet: "Heb mijn eigen koers gemaakt"

Tom Pidcock moest al zijn stuurmanskunsten boven halen om recht te blijven.

Het veldritseizoen van ex-wereldkampioen Tom Pidcock zit er al even op. In de Ronde van de Algarve maakte hij vorige week zijn debuut op de weg in 2023. Pidcock won de voorlaatste rit en verdedigde zijn leiderspositie in de afsluitende tijdrit.

De Brit was iets te onstuimig aan het rijden want bij een bocht liep het bijna mis. Pidcock moest de berm opzoeken om niet ten val te komen met zijn tijdritfiets. Dat lukte maar net.

Nadien reageerde Pidcock nog ludiek op zijn sociale media. "Ik kon vandaag niet naar de veldrijden kijken dus heb mijn eigen koers gemaakt." Pidcock werd uiteindelijk 19de in de tijdrit en werd 6de in het eindklassement.