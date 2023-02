Wat een blunder! Hoger eindigen maar minder punten krijgen: het kan volgens UCI-reglement

Het UCI-reglement is zeker niet onfeilbaar. In de UAE Tour kunnen blijkbaar meer punten verdiend worden voor de ranking door renners die lager eindigen dan door diegenen die hoger eindigen.

Dat geldt uiteraard niet op de koers in zijn geheel, het heeft vat op twee specifieke posities. Zo is Luke Plapp zevende geëindigd in de eerste rit en Luke Bauhaus zesde. Volgens het UCI-reglement zou Plapp toch een punt meer verdienen dan Bauhaus voor de UCI-ranking.

Daar is de Spaanse datajournalist Banqueri achtergekomen. Het is inmiddels ook bevestigd in de officiële resultaten. Het gaat uiteraard om een typfout in het reglement.

De Australische ex-renner Michael Rogers, momenteel aan de slag bij de UCI, heeft al laten weten op sociale media dat de fout hersteld zal worden.