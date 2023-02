Caleb Ewan verliest de millimeterspurt van Tim Merlier: "Ik zou het niet anders doen"

Het was zeer nipt in de UAE Tour. Na 10 minuten wachten werd Tim Merlier tot winnaar uitgeroepen. Zo werd Caleb Ewan 2e.

"Op het einde konden we er mee voor zorgen dat er opnieuw waaiers werden getrokken", vertelde Caleb Ewan na de finish. "Jarrad Drizners zorgde ervoor dat ik voorin kon blijven en uiteindelijk kon sprinten. Maar wat kan ik over die sprint zeggen? Ik zou niets anders doen. Bijna was ik snel genoeg, maar uiteindelijk niet."

Het resultaat zorgde voor gemengde gevoelens bij Ewan. "Natuurlijk ben ik ontgoocheld omdat het verschil zo klein was, maar anderzijds is het goed dat ik kon sprinten. Het toont aan dat de vorm goed zit en dat is veelbelovend voor de komende sprintetappes."

Nochtans had het niet veel gescheeld of Ewan zat niet mee vooraan. Het scheurde al in de 1e kilometers en net dan reed de sprinten van Lotto Dstny lek. Ewan had een grote achterstand. "Maar dankzij mijn ploegmaats ben ik terug voorin geraakt", aldus Ewan.