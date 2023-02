Net geen derde succes op rij voor Soudal-QuickStep in Rwanda, Eritreeër Mulubrhan de beste

In de Ronde van Rwanda hebben de jongeren van Soudal-QuickStep geen derde ritzege kunnen pakken. Maar William Junior Lecerf kwam wel heel dichtbij.

De eerste twee etappes in de Ronde van Rwanda waren een prooi voor Ethan Vernon van het Soudal-QuickStep Development team. In de derde rit moest er geklommen worden, maar ook daar toonde de ploeg zich.

In de rit lagen vijf beklimmingen en ook laatste twee kilometer liepen op. De Eritreeër Henok Mulubrhan, die in de vorige ritten ook al derde en tweede eindigde, klopte in de sprint William Junior Lecerf van Soudal-QuickStep. Geen derde overwinning op rij dus voor de ploeg.

Voor Mulubrhan is het de tweede overwinning van het seizoen na het Afrikaans kampioenschap. De Eritreeër is ook de nieuwe leider in het klassement.

