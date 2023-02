Remco Evenepoel legt "perfecte plan" van Soudal-QuickStep uit die voor winst in zorgde in ploegentijdrit in UAE Tour

Soudal-QuickStep heeft voor de tweede dag op rij gewonnen in de UAE Tour. De Belgische ploeg was amper een seconde sneller dan de tweede.

Na het tussenpunt hadden Remco Evenepoel en Soudal-QuickStep een achterstand van tien seconden op EF Education-EasyPost. Maar onder meer onder door een laatste kopbeurt van Remco Evenepoel won de ploeg toch nog met één seconde voorsprong.

"We hadden niet verwacht dat we onder de tijd van EF zouden gaan, vooral omdat we gefocust waren op de andere klassementsmannen, Bilbao en Plapp, om het beter te doen dan hen", zei Evenepoel in het flashinterview.

"Ik denk dat we ons plan perfect hebben uitgevoerd. We wilden bij elkaar blijven tot we uit de tegenwind waren. Sommige jongens haalden echt alles uit de kast om nog een laatste kopbeurt te doen. En om het met een seconde te winnen is best gek."

Woensdag eerste aankomst boven

Evenepoel staat in het klassement nu tweede, in dezelfde tijd van Luke Plapp. Woensdag volgt een eerste aankomst bergop. De slotklim, de Jebel Jais, is een loper met 19 kilometer aan 5,6% gemiddeld.