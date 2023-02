De E3 Saxo Classic deelt zijn wildcards uit: nog 2 Belgische teams aan de start

Omdat de E3 Saxo Classic tot de WorldTour behoort, zijn alle WorldTour-ploegen verplicht om deel te nemen. Zo stonden al automatisch 3 Belgische ploegen aan de start. Dat zijn Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty.

Ook waren al 3 ProTeams zeker van deelname aan de E3. Door hun prestaties in 2022 kregen ze een automatische wildcard, onder meer ook Lotto Dstny.

Enkele weken voor de start van de E3 maakte de organisatie ook de 4 overige wildcards bekend. Die zijn voor Flanders-Baloise, Bingoal WB, Q36.5 en Uno-X. Zo zullen 6 Belgische ploegen aan de start in Harelbeke staan.

