Nieuwe coach Lotto-Dstny kristalhelder over ambitie met verwijzing naar degradatiestrijd WorldTour van vorig seizoen

Er zijn enkele nieuwe gezichten onder de coaches bij Lotto-Dstny. Na de degradatie uit de WorldTour is een bladzijde omgeslagen.

Jeroen Dingemans is de hoofdtrainer en is niet de enige nieuwkomer in de staff. "De vraag is mij gesteld geweest, waarschijnlijk vanwege mijn werk met Florian Vermeersch en Beullens. Ik heb geen twee keer na moeten denken. Loïc Segaert, Sander Cordeel en ikzelf zijn de drie nieuwe trainers van het performance team. We krijgen goeie reacties en geloven dat we een positieve nieuwe wind in de ploeg kunnen zijn."

De mannen die voor de zeges moeten zorgen, zijn voornamelijk De Lie en Ewan. "De Lie heeft vorig jaar iedereen verbaasd met al zijn overwinningen. Ik denk dat we voor dit seizoen niet zozeer moeten focussen op het aantal overwinningen, maar eerder proberen de kwaliteit van resultaten naar een hoger niveau te tillen", kaart Dingemans een belangrijk punt aan. "Ik heb ook het gevoel dat Ewan op een heel goed niveau zit."

DRUK VAN PUNTENSYSTEEM WEG

Het is duidelijk wanneer voor hem 2023 een succes geweest zal zijn. "Wanneer we hebben bewezen dat we WorldTour waardig zijn. Ik denk dat vorig jaar heel goed was, maar de jaren voordien misschien wat minder. Ik denk dat we allemaal blij zijn dat de druk van het puntensysteem een beetje weg is nu."

Dat was immers waar het allemaal omdraaide vorig seizoen. "Er was zoveel te doen rond die puntenstrijd en onze degradatie. Niet alles wat daarover geschreven en gezegd is, is terecht geweest, vind ik. Maar ik denk dat we dit jaar kunnen bewijzen dat we een volwassen ploeg zijn die dicht bij de eerste tien ploegen in de ranking kan komen."