Remco Evenepoel pakt de leiderstrui in de UAE Tour over, Einer Rubio wint de rit

Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de UAE Tour. Einer Rubio won de rit op Jeber Jais en profiteerde van het lange wachten van het peloton.

Rit 3 in de UAE Tour was een 1e test voor de klimmers in het peloton. Na een zo goed als vlakke aanloop was er een aankomst bergop naar Jebel Jais. Een gelijkmatige klim van 19 km lang aan gemiddeld 5,6%. De rit was in totaal 185 km lang.

De start was nog maar net gegeven of Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) ging er meteen vandoor. Hij kreeg 3 metgezellen mee en samen kleurden ze de dag. Het viertal kreeg samen zo'n 6 minuten voorsprong, maar het peloton controleerde en in 1e deel van de klim werd ook de laatste vluchter gegrepen.

Het peloton reed in blok naar de laatste kilometers van de slotklim, maar Einer Rubio (Movistar) probeerde te anticiperen en nam zo'n minuut voorsprong op het peloton waar INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step het tempo bepaalden. Onder meer Pieter Serry deed na een lekke band een lange kopbeurt.

In de slotkilometers ging het tempo in het uitgedunde peloton een stuk de hoogte in, maar een aanval bleef uit. Zo reed Rubio naar de zege. Remco Evenepoel spurtte nog naar de 2e plaats voor Adam Yates, nam de bonificaties en een extra seconde mee en pakte zo de leiderstrui over.