🎥 Op de tonen van een schlager, waarom niet? Lotto-Dstny trekt met één van dé topfavorieten naar openingsweekend

En of ze er zin in hebben bij Lotto-Dstny, dat één van de topfavorieten voor het openingsweekend in huis heeft in de persoon van Arnaud De Lie. De selecties voor dat Vlaamse openingsweekend werden bekendgemaakt op ludieke wijze.

Met een filmpje op zijn YouTube-kanaal heeft Lotto-Dstny bevestigt met welke renners het dit weekend in de Vlaamse koersen actief zal zijn. Hun namen worden als het ware vanuit de ploegleiderswagen afgeroepen. Hiervoor en hierna knalt 'Arrivederci Hans' uit de boxen, de schlager van Laura Lynn. Waarom ook niet? Toch maar de focus op de namen houden: Arnaud De Lie, Brent Van Moer, Cedric Beullens, Florian Vermeersch, Frederik Frison, Jasper De Buyst en Victor Campenaerts zullen zaterdag de Omloop rijden. Een dag later in Kuurne-Brussel-Kuurne wijzigt die selectie met drie renners. Arjen Livyns en Liam Slock, Mathijs Paasschens komen dan aan de start. Beullens, Frison en Campenaerts geven dan verstek. Een dag eerder kondigde met Soudal Quick-Step de grootste Belgische wielerploeg reeds zijn selecties aan. Asgreen, Ballerini, Declercq, Lampaert, Pedersen, Sénéchal en Steimle rijden voor de Wolfpack de Omloop. In Kuurne-Brussel-Kuurne komt sprinter Jakobsen erbij in plaats van Declercq en start Van Tricht en niet Steimle.