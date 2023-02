'Egan Bernal twijfelachtig voor de volgende wedstrijd'

Egan Bernal blijft sukkelen met de knie. Ook zijn volgende wedstrijd lijkt in het gedrang te komen.

In 2023 probeert Egan Bernal naar zijn oude niveau terug te keren. 2022 viel in het water door een zware val in het begin van het seizoen. De renner van INEOS Grenadiers moest maanden revalideren en kon pas in augustus terugkeren.

Bernal begon goed aan het nieuwe seizoen. Zo eindigde hij 4e in de enige bergrit van de Ronde van San Juan. Op de lange slotklim liet hij onder meer Remco Evenepoel achter zich.

Een dag later was er minder goed nieuws voor Bernal. Hij moest opgeven door knieproblemen en daar blijft hij last van ondervinden. Eerst dacht de Colombiaan om in de Ruta del Sol terug te keren, maar door de knie moest hij die uitstellen.

Nu hoopt Bernal aan de start van Parijs-Nice te staan. Al zegt La Gazzetta dello Sport dat hij ook daar niet zal starten. Bernal zou nog steeds knieproblemen hebben.