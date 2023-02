Gianni Moscon neemt na zijn sleutelbeenbreuk een drastische beslissing voor het verdere verloop van zijn voorjaar

Gianni Moscon heeft programma voor het voorjaar helemaal omgegooid. Dat is het gevolg van zijn sleutelbeenbreuk die hij in de Tour Down Under had opgelopen.

Het seizoen van Gianni Moscon kon niet veel slechter beginnen. In de Tour Down Under brak hij zijn sleutelbeen. Die breuk zette hem tot denken. Hij koos er uiteindelijk voor om zijn programma om te gooien. Normaal gezien rijdt Moscon telkens de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar deze keer laat hij die koersen links liggen. "Ik mis die koersen wel, maar ik ben blij met mijn nieuwe programma", vertelde Moscon aan Wielerflits. Moscon rijdt momenteel de O gran Camiño en zal nadien de Ronde van Catalonië rijden. Vervolgens rijdt hij de Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers en de Giro. Zo zal de Italiaan geen kasseiklassiekers rijden en dus geen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waar hij in 2021 nog 4e werd.