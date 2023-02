Hebben AG2R-Belgen nog wat in hun mars? "Zonder Van Aert en Van der Poel twee plaatsen dichter in een sprint"

Geen Van Aert en Van der Poel aan de start betekent een kans voor anderen. De AG2R-Belgen zien misschien wel een mogelijkheid om nog eens een prijs te rijden.

Dan denken we aan het duo Greg Van Avermaet-Oliver Naesen. Laatstgenoemde sprak voor de start van de Omloop over het parcours. "Laat ons zeggen dat het op de Paddestraat - dat is kilometer 120 - wel opletten is. Vanaf de Molenberg moet je maken dat je helemaal vooraan mee bent. Dat zijn twee lastige stukken met smalle paden."

Na Molenberg zijn het de benen die spreken

Ook de wind kan daar een rol spelen. "Na de Paddestraat is het wind mee, dat zorgt altijd wel voor animo. Boven op de Molenberg is het zijwind. De renners die geen goede benen hebben maar wel nog goed geplaatst zijn, vallen er dan tussenuit. Nadien zijn het de benen die spreken." Uiteindelijk komt het daar dus toch op aan. "Er zijn nog niet veel klassiekers gewonnen met slechte benen."

Welke invloed kan het hebben dat Van Aert en Van der Poel niet meedoen? "Het zijn gewoon twee toppers die er niet. Als je naar een sprint gaat met veertig man, zit je twee plaatsen dichter. Ik ben zelf tevreden als ik een goede koers gereden heb en dat kan bekronen moet een mooi resultaat."