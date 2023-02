Teleurgestelde Egan Bernal mist Parijs-Nice: "We moeten hem nu wat afremmen"

De geruchten zijn bevestigd. Egan Bernal mist Parijs-Nice door knieproblemen.

Op een persmoment van INEOS Grenadiers bevestigde teambaas Rod Ellingworth dat Egan Bernal Parijs-Nice niet zal rijden. Hij is nog niet helemaal hersteld van de knieproblemen waarmee hij uit de Ronde van San Juan was gestapt. Bernal miste daardoor ook al de Ruta del Sol.

"Die knieproblemen hebben tijd nodig om te helen", aldus Ellingworth. "We kunnen er geen tijdframe op plakken, maar het gaat goed met hem. Hij is ok."

Ellingworth benadrukte ook nog eens dat de knieproblemen niets met zijn zware val van begin 2022 te maken heeft. Bernal wil graag opnieuw koersen, maar dat hij dat nu door die knieproblemen niet kan, zit hem dwars. "Natuurlijk is hij teleurgesteld. Hij is ambitieus. Dus we moeten hem nu wat afremmen", besloot Ellingworth.