🎥 De Muur stelde allesbehalve teleur: Wellens ontketend, De Lie op groot verzet en anderen te voet naar boven

De Muur van Geraardsbergen was weer dé klim waar het naar uitkijken was. Met Wellens en De Lie reden twee Belgen zich daar in een glansrol. Anderen kregen het daar dan weer veel moeilijker.

Een ontketende Tim Wellens was de beste man in koers op de Muur van Geraardsbergen. Matej Mohorič moest alle zeilen bijzetten om in zijn zog te blijven en kreeg zo de beste passage op de Muur op Strava achter zijn naam. Wie volgens de gegevens op Strava de tweede snelste tijd reed op de Muur? Arnaud De Lie. Die deed dat dan nog met bloedsporen op de knie en met een groot verzet.

Arnaud De Lie, Muur van Geraardsbergen big ring. Talent.

Voor Dylan van Baarle was het dan weer kwestie om op de Muur van Geraardsbergen zijn voorsprong vast te houden. De Nederlander van Jumbo-Visma was op dat moment al voorop, maar moest voldoende snel de Muur op rijden om alleen in de kop van de koers te blijven. Dat lukte hem ook.

Afzien op de Kapelmuur! Voor sommige renners is het zelfs lopen..



Koers kijk je op discovery+

Voor vele anderen was de Muur van Geraardsbergen dan weer een lijdensweg. Wie in het peloton niet mee kon op de eerste rijen, riskeerdem tot stilstand te komen op de Muur. Dan zat er niets anders op om te voet naar boven te lopen. Nuja, lopen, het was eerder klauteren.