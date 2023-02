Italiaans ondersonsje (mét akkoord?) in Le Samyn voor dames, pech voor sprinter AG Insurance-Soudal Quick-Step

Het op een akkoordje gooien, het gebeurt wel eens in de koers. Was dit ook in Le Samyn voor de dames het geval? Het leek er alleszins op.

Het eerste wedstrijdgedeelte werd ontsierd door een valpartij van een tiental rensters. Niet veel later ontstond een eerste breuk en vertrok een grote groep groep van zeventien vluchtsters. Het was echter maar een kort intermezzo, zonder kans op slagen.

In twee fases ontstond er later een nieuwe, grote kopgroep. Met deze keer maar liefst tachtig rensters en AG Insurance-Soudal Quick-Step dat veel initiatief nam. Opvallend was ook de materiaalpech voor Belgisch kampioene Kim de Baat. Het kwam weer tot een samensmelting met een groep achtervolgsters, waardoor er toch weer van een echt peloton kon gesproken worden.

HENTTALA KEERT NIET MEER TERUG NA PECH

AG Insurance-Soudal Quick-Step koerste in dienst van de Finse sprintster Henttala, maar ook zij was na materiaalpech op achtervolgen aangewezen. Die kloof kon niet meer gedicht worden vooraleer de slotkilometers eraan kwamen. Een andere actieve ploeg was UAE, dat met Bastianelli en Consonni ook belangrijke kandidaten voor winst had.

Er kwam nog een kasseistrook aan en daar kon nog fors uitgedund worden. Zelfs meer dan dat: Bastianelli en Confalonieri wachtten de sprint niet af en reden de rest eraf. Confalonieri (Uno-X) bleef maar op kop het volle pond geven om voorop te blijven. Waren de twee Italiaanse dames tot een akkoord gekomen? Het leek er op, want Bastianelli maakte het vervolgens af in een sprint met twee. De achtervolgsters kwamen te laat.