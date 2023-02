'Jarige Cian Uijtdebroeks mag zich bijzonder gelukkig prijzen nadat hij zondag met de schrik vrij kwam'

Het wielertalent Cian Uijtdebroeks kan zijn verjaardag met een gerust hart vieren. Zondag kwam hij wel met de schrik vrij in de Faun Drôme Classic.

Dat meldt Het Laatste Nieuws. Volgens de krant belandde Cian Uijtdebroeks na een windstoot samen met Anton Palzer en een renner van DSM in de ravijn. De Duitser Palzer is een ploegmaat van Uijtdebroeks en zou tegen onze landgenoot zijn aangebotst.

De DSM-renner moest met de MUG worden afgevoerd. Uijtdebroeks gaf ook op, terwijl Palzer wel nog in staat was om de koers uit te rijden. Een dag eerder had Uijtdebroeks nog een behoorlijke uitslag laten optekenen in de Faun-Ardèche Classic. In die eendagskoers kwam hij als zestiende over de finish.

Vandaag viert Uijtdebroeks zijn twintigste verjaardag. Op verjaardagswensen van zijn ploeg Bora-Hansgrohe kan hij alvast rekenen. Ondanks spierpijn en een lichte hersenschudding zou Uijtdebroeks het vliegtuig genomen hebben naar Tenerife, om op de Teide op hoogtestage te gaan.