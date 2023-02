Marc Sergeant ziet dat ijzersterke De Lie Lotto-Dstny dwingt verantwoordelijkheid te nemen, maar ziet daar ook voordelen in

Arnaud De Lie maakte tijdens zijn eerste deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad meteen indruk. Lotto-Dstny ontliep zijn verantwoordelijkheid nog wat, maar dat kan niet blijven duren denkt Marc Sergeant.

Arnaud De Lie (20) demonstreerde in de Omloop Het Nieuwsblad waarom hij het volgende Vlaamse wonderkind is. Vallen, terugkomen, de Muur oprijden op het buitenblad, mee in de achtervolging op Van Baarle en uiteindelijk nog tweede worden.

Nathan Van Hooydonck vond het niet kunnen dat Lotto-Dstny geen verantwoordelijk nam, maar daar is Marc Sergeant het niet mee eens. Volgens hem hoefde Lotto-Dstny dat ook niet te doen. Als net gedegradeerde ploeg, dat ook niet de grootste namen heeft en met een kopman van 20 die zijn debuut maakte, vindt hij dat normaal.

Verantwoordelijkheid nemen geen nadeel

Maar door de sterkte van Arnaud De Lie zal de ploeg zijn verantwoordelijkheid wel moeten nemen in de toekomst. "Daarvoor was de demonstratie van De Lie in de Omloop te groot", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Maar dat hoeft volgens Sergeant geen nadeel te zijn. Want toen Jumbo-Visma versnelde, moest Lotto-Dstny de achtervolging inzetten en dat kostte ook veel energie. "Dan kan je soms beter van in het begin mee je verantwoordelijkheid nemen en je energie­gebruik spreiden", zegt Sergeant nog.