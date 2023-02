Vervanger van zieke Asgreen bolde als allerlaatste binnen in de Omloop, maar wel samen met voormalige jeugdheld

Stan Van Tricht werd een dag voor de Omloop Het Nieuwsblad nog opgeroepen om Kasper Asgreen te vervangen. Dat verging hem niet heel goed want Van Tricht werd allerlaatste. Ook in zijn groepje, Peter Sagan.

Geen Kasper Asgreen in het openingsweekend. De Deense ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen was op donderdag nog alleen gaan verkennen, maar de vrijdag moest hij ziek afzeggen. Stan Van Tricht (23) werd in laatste instantie nog opgeroepen om Asgreen te vervangen.

Veel plezier beleefde Van Tricht daar niet aan, hij bolde in een grote groep als laatste binnen in de Omloop Het Nieuwsblad, op meer dan 12 minuten van winnaar Van Baarle. In Kuurne-Brussel-Kuurne moest hij zelfs opgeven.

Van Tricht sleurde na de vroege aanval van Jumbo-Visma in de Omloop op De Lange Munte meer dan 80 kilometer op kop. Op de kasseien van de Mater was het op en reed hij gewoon binnen.

Samen binnen met Sagan

"Eigenlijk vond ik het al straf dat we nog in koers zaten. Het is niet dat we nog volle bak doorgereden hebben", zegt Van Tricht bij Het Nieuwsblad.

Van Tricht bolde zo, al babbelend binnen samen met een grote groep. Daarin zat ook Peter Sagan: "Je komt onderweg nog wel eens iemand tegen naar wie je als kind opkeek. Vorig jaar in de Amstel zat ik plots in een groepje bij Gilbert, nu bij Sagan.