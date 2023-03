Biniam Girmay keert na enkele fysieke ongemakken terug in het peloton

In Spanje startte Biniam Girmay zijn seizoen. Hij reed 3 van de 5 wedstrijden op de Challenge Mallorca en ging daarna naar de Ronde van Valencia. Daar won hij rit 1, maar in rit 4 gaf hij op. Hij stapte ziek uit de koers.

Door zijn ziekte laste hij een rustperiode in. Zo reed hij weken aan een stuk geen enkele koers, maar daar zal verandering in komen. Woensdag staat hij namelijk aan de start van de Trofeo Laigueglia, de Italiaanse openingsklassieker. Hij zal die onder meer samen met Rui Costa en Laurens Huys rijden.

Biniam Girmay is back for our first Italian race of the season: Trofeo Laigueglia!



🇮🇹 Francesco Busatto

🇫🇷 Lilian Calmejane

🇵🇹 Rui Costa

🇪🇷 Biniam Girmay

🇧🇪 Laurens Huys

🇮🇹 Lorenzo Rota

🇩🇪 Georg Zimmermann#TrofeoLaigueglia @il_Laigueglia pic.twitter.com/hwiUIto007