Is topfavoriet Mathieu van der Poel klaar voor de Strade Bianche? Roodhooft is duidelijk

Mathieu van der Poel is zaterdag na de het afzeggen van Tadej Pogacar en Wout van Aert een van de weinige toppers aan de start van de Strade Bianche. Hoe goed zal Van der Poel al zijn?

Na het WK veldrijden vertrok Mathieu van der Poel op vakantie naar Dubai en is hij twee weken op hoogtestage geweest naar Syncrosfera in Alicante. Sinds zondag vertrok Van der Poel daar.

In 2021 won Van der Poel de Strade Bianche na een fenomenale sprint op de slotklim naar de Piazza del Campo. Van der Poel hield toen Julian Alaphilippe en Egan Bernal af.

Is Van der Poel klaar voor de Strade Bianche? "Het is moeilijk te oordelen of Mathieu even goed is als toen, maar ik kan wel zeggen dat hij zeer goed in orde is. Hij is gemotiveerd, gezond, heeft goed kunnen trainen en weinig fysieke ongemakken gekend", zegt Christoph Roodhooft bij HLN.

Voorspelbare koers

Donderdag gaat Alpecin-Deceuninck het parcours verkennen. Toch ziet Roodhooft een scenario zoals de voorbije jaren. "Strade Bianche is een lastige koers, maar ook vrij voorspelbaar. Hoe sterk het deelnemersveld ook is, de besten rijden uiteindelijk vooraan", zegt hij nog.