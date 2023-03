Matej Mohoric (6e) stomverbaasd door tactiek van Jumbo-Visma in Strade Bianche in achtervolging op Pidcock

Matej Mohoric zat in de achtervolgende groep op Tom Pidcock. De Sloveen begreep de tactiek van Jumbo-Visma vooral niet.

Matej Mohoric probeerde in de achtervolging op Tom Pidcock wel enkele keren weg te rijden, maar dat lukte niet.

Op de slotklim kon hij de rest van de groep achtervolgers niet meer volgen en hij werd 6e op 34 seconden van winnaar Pidcock.

"Ik ben blij met mijn koers, want dit was het maximale wat ik kon doen met de benen die ik had. Ik was compleet leeg in de finale en had niet de benen voor het podium", zegt Mohoric bij Eurosport.

Vreemde tactiek Jumbo-Visma

Mohoric zat in de achtervolgende groep samen met Jumbo-Visma-ploegmaats Tiesj Benoot en Attila Valter. Maar hun tactiek begreep Mohoric niet.

“Ik denk dat Jumbo-Visma de koers heeft verloren, ze deden allebei hun eigen ding. Ze besloten Attila niet op te offeren om Pidcock terug te brengen. terwijl ik denk dat dat wel mogelijk was."

Complimenten voor Pidcock

"Pidcock was heel sterk, maar hij had ook geluk dat wij niet goed samenwerkten. We waren constant aan het aanvallen, terwijl we het tempo beter hoog hadden kunnen houden", zei de Sloveen nog.