Nieuwe groene trui zorgt voor controverse: "Ze hebben het vermoord"

Het design van de groene trui is gewijzigd, maar onder de wielerfans heeft dat al voor controverse gezorgd. De reden voor de wijziging komt door de sponsor.

Skoda sponsort al vele jaren de groene trui in onder meer de Tour de France, maar eind vorig jaar wijzigde het zijn logo. Het heeft nu andere tinten groen en daardoor moest de groene trui ook gewijzigd worden.

In Parijs-Nice zal die nieuwe trui voor het eerst te zien zijn, maar veel enthousiasme is er niet bij de wielerfans. Benji Naesen was op Twitter heel duidelijk: "Ze hebben de groene trui vermoord."

They killed it! They killed the Green Jersey of the Tour! 😭 https://t.co/FpTJLL6TYC — Benji Naesen (@BenjiNaesen) March 3, 2023

Ook in de Dauphiné en de Tour zal de nieuwe groene trui te zien zijn. Het zal alleszins even wennen worden.