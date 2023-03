Milan Menten kent in de GP Criquielion bijna pech in een chaotische finale: "Het was alles of niets"

Milan Menten is 2e geëindigd in de GP Criquielion. Zo won hij bijna zijn 2e koers op 5 dagen tijd, maar Sam Welsford hield hem nog van de zege.

In de GP Criquielion gingen we naar een sprint van een gereduceerd peloton. Milan Menten was bij Lotto Dstny de vooruitgeschoven man, maar in het slot was hij bijna betrokken bij een valpartij. Ze vielen voor hem en hij kon de val maar net ontwijken.

"Daarna deden Victor Campenaerts en Frederik Frison er alles aan om mij terug voorin te brengen", vertelde Menten na afloop van de wedstrijd. "Door die positie moest ik sneller aan de spurt beginnen om nog te kunnen winnen."

"Het was alles of niets", dacht Menten bij zichzelf. "In het begin maakte ik heel wat plaatsen goed en op een bepaald moment dacht ik zelfs dat ik kon winnen, maar ik kon Sam Welsford niet afhouden."

Zo werd Menten 2e na chaotische slotkilometers. "Natuurlijk gaan we altijd voor de zege, maar gezien de omstandigheden, kan ik wel met die 2e plaats leven", besloot Menten.