Tadej Pogacar laat zich al meteen zien in Parijs-Nice: "Ik zag een goede kans"

Tadej Pogacar heeft zich in de openingsetappe van Parijs-Nice meteen laten opmerken. Hij sprintte vol voor de bonificatieseconden.

Team UAE Emirates reed de laatste beklimming van de dag vol omhoog. Op de top lagen 6 bonificatieseconden en Tadej Pogacar was geïnteresseerd om die te nemen. Hij won het sprintje voor 6 seconden en deed zo al een zaakje in het klassement. Ook pakte hij zo de jongerentrui.

Nadien trok Pogacar meteen door en Pierre Latour en Jonas Vingegaard glipten mee. "Ik zag een goede kans, maar nadien hadden we wind tegen", vertelde Pogacar aan CyclismActu. "Ook vertelde Vingegaard dat hij geen kopbeurten ging doen en zag ik dat het peloton terugkwam. Dan had het geen zin meer om door te rijden, maar het was een goede inspanning."

Nochtans voelde Pogacar zich voor de start niet al te best: "Maar elk uur ging het beter. Ook reageerden de benen bij elke versnelling beter. Ik hoop dat het de komende dagen nog zo doorgaat."