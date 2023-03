"Niet in paniek": Wout van Aert al héél vroeg op pad in Tirreno-Adriatico in nieuwe en betere tijdritpositie

Wout van Aert kruipt nog eens op de tijdritfiets in Tirreno-Adriatico. Een kans om zijn nieuwe positie eens een keertje uit te testen.

U kunt HIER nog eens lezen wat Wout van Aert in aanloop naar de Tirreno te vertellen had over zijn huidig niveau, nadat hij door ziekte enige achterstand opliep. In Het Laatste Nieuws voegt hij daar nog wat aan toe. "Ik ben niet in paniek, maar de bedoeling is wel om deze week te groeien. Ik zie het als een extra stageweek."

Nog volgens de krant kan Van Aert een nieuwe en betere positie op de tijdritfiets aannemen. Dat komt omdat nieuwe UCI-regels de renners opdelen in drie groepen op basis van hun lengte: een groep kleiner dan 1m80, een groep tussen de 1m80 en 1m90 en de groep van 1m90 op groter.

HOT SEAT

Voor renners uit die laatste groep, waar Van Aert ook deel van uitmaakt, behoort de maximale afstand tussen de trapas en het stuur maximaal 85 centimeter en is de hoogte van extensies tegenover de armsteun maximaal 14 centimeter. Dat is meer dan bij die andere groepen. Opgepast overigens: Van Aert begint al om 12u56 aan de openingstijdrit, zes minuten na de eerste starter. Mogelijik zal WVA dus een hele tijd in de 'hot seat' postvatten.