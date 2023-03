Van Aert maakt duidelijke vaststelling over zijn huidig niveau en komt nog eens terug op ziekte: "Nul trainingseffect"

Na te herstellen van zijn ziekte is het voor Van Aert nu weer tijd om te koersen. Zijn eerste wegwedstrijd van het jaar is niet de Strade Bianche maar wel Tirreno-Adriatico.

Met de Tirreno in het vooruitzicht haalde Van Aert bij VTM Nieuws nog eens aan wat hem de voorbije weken is overkomen. "Na het WK veldrijden heb ik een aantal dagen rust genomen. Toen ik nog maar net arriveerde op de Teide, voelde ik mij al niet helemaal gezond. Ik denk dat ik op dat moment twee keer gefietst heb, waar ik achteraf gezien nul trainingseffect van gehad heb. Omdat ik de ziekte al in mijn lijf had."

"Na twee dagen heb ik ziek opgestaan en ben ik nog eens twee dagen van de fiets gebleven", gaat Van Aert verder met zijn verhaal. "De verkoudheid was niet het grootste probleem, wel dat er een aantal dagen verplichte rust bijkwamen. Ondertussen waren we twee weken na het WK veldrijden voor ik kon beginnen trainen."

Ik heb niet het niveau waar ik op hoopte

De vraag is dus of WVA wel op schema ligt om te kunnen scoren in de periode die er echt toe doet. "Ik denk wel dat ik een goed niveau heb, maar niet het niveau waar ik op hoopte. Ik hoopte na het WK meteen door te kunnen doen en te starten in de Strade. Als ik goed was geweest, had ik dat vanzelfsprekend gedaan."