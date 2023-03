Nieuwe rivalenstrijd? Van der Poel bespreekt weerzien met Van Aert in Tirreno: "Betere bezigheden dan persbabbels"

Voor Mathieu van der Poel betekent de Tirreno ook een weerzien met Wout van Aert, de rivaal die hij wist te kloppen op het WK veldrijden.

Bij VTM kwam Mathieu van der Poel nog eens terug op de Strade Bianche. "Ik voelde mij niet super tot de beslissende zone. Ik was wel redelijk goed mee over de Saint-Marie, de lastigste strook. Daarna was het ineens een stuk minder. Ik kwam ook in een tactisch steekspel te zitten en ik had niet de benen om het zelf op te lossen. Ik ben wel blijven strijden tot de finish. Op zich was het niet slecht, maar ook niet top."

"Ik heb altijd wel koersen nodig om echt goed en ik merkte wel dat ik die hardheid nog miste. Het is uiteindelijk ook een vrij korte voorbereidingsperiode geweest. Het is niet dat ik verwachtte dat ik meteen ging winnen", maakt Van der Poel zich geen zorgen. Ligt hij al wakker van die belangrijke periode die binnen een maand volgt? "Je bent daar onbewust mee bezig omdat je hier bent om naar die beste vorm toe te groeien."

RITWINST NASTREVEN

Hier, dat is de Tirreno-Adriatico. Waar ook ene Wout van Aert zich aan de start meldt. "Ik denk niet dat de Tirreno voor ons twee een strijd tegen elkaar is. Het is ook niet iets waar ik me met de ploeg op vastgepind heb. Uiteraard gaan we proberen een etappe te winnen. Maar het is ook niet dat de Tirreno mislukt is als dat niet gebeurt."

De persbabbel voor aanvang van de Tirreno leek Van der Poel niet meteen te inspireren tot spraakmakende antwoorden. "Ik heb wel betere bezigheden, ja", lachte de Nederlander van Alpecin-Deceuninck toen hij daarmee werd geconfronteerd.