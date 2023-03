Wout van Aert telkens "de beste renner ter wereld" in bepaalde koers: "Dat wil Van der Poel ook wel ergens"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel staan in Tirreno-Adriatico voor het eerst dit seizoen samen aan de start. Ook de voorbije jaren reden ze al veel tegen elkaar en toen haalde Van der Poel het veel van Van Aert.

In Tirreno-Adriatico wordt er niet heel veel verwacht van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, alles staat in het teken van de voorjaarsklassiekers. Daar zullen ze elkaar weer veel tegen komen.

Michel Wuyts en Thijs Zonneveld stellen vast dat Van der Poel in een één-tegen-één met Van Aert meestal een mentaal overwicht heeft, denk maar aan de Ronde van Vlaanderen in 2020 of het recente WK veldrijden.

Van der Poel heeft nog werk in de Tour

Maar toch ziet Zonneveld ook een punt waarop Van Aert Van der Poel overklast. "Van der Poel zit net zo goed in z’n hoofd met het beeld dat Van Aert de afgelopen paar jaar enorme stappen heeft gezet als wegrenner", zegt hij in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Dat Van Aert in de zomer, in de Tour, de beste renner van de wereld is. Dat hij iedereen op elk moment aan flarden kan rijden. Dat wil Van der Poel ook wel ergens."

"En hij heeft het gevoel in de zomer en in de grote rondes dat hij achterloopt op Van Aert en dat er een inhaalslag moet gemaakt worden."