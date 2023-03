Filippo Ganna reed met speciale motivatie naar tijdritwinst in Tirreno-Adriatico, maar looft ook zijn ploegmaat

In de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico heeft Filippo Ganna zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Hij blies iedereen weg, al leek zijn ploegmaat Magnus Sheffield lang op weg naar de zege.

Filippo Ganna verzamelde dit jaar al heel wat podiumplaatsen. In San Juan werd hij al tweede en derde in een rit en tweede in het eindklassement, in de Algarve werd deed hij hetzelfde.

In de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico was het eindelijk zover voor Ganna. Hij blies de rest weg en reed een halve minuut sneller dan Kämna en zijn ploegmaat Sheffield. Ganna was blij nadien.

Italiaanse motivatie voor Ganna

"Ik heb zo hard mogelijk gereden voor het Italiaanse publiek. Het is fijn om na al die podiumplaatsen eindelijk weer een keer te winnen. Bovendien biedt deze zege weer extra motivatie om het goed te gaan doen in de komende periode", zei Ganna achteraf.

Ganna loofde ook zijn ploegmaat Magnus Sheffield, die zaterdag in de Strade Bianche nog hard tegen de grond ging. "Magnus reed ook een uitstekende tijdrit en lijkt de vorm te pakken te hebben. We staan hier met een sterke ploeg aan de start en kunnen mooie dingen gaan laten zien."